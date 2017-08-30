Новости УФССП России по Мурманской области. Должник за пять минут смог добраться из Санкт-Петербурга в столицу Заполярья

В отделе судебных приставов Ленинского округа г. Мурманска на исполнении находится исполнительное производство в отношении жителя областного центра о взыскании с него в пользу мурманчанина задолженности в размере более 320 тысяч рублей.

Должник по адресу регистрации не проживает, на телефонные звонки приставов не отвечает. По данным ГИБДД на его имя зарегистрировано автотранспортное средство. В ходе исполнительных действий судебные приставы установили местонахождение машины.

Судебный пристав при составлении акта описи и ареста автомашины в очередной раз звонил должнику, который пояснил, что в настоящее время отсутствует в г. Мурманске и находится в г. Санкт-Петербурге.

Судебный пристав сообщил должнику, что в настоящее время производится арест принадлежащей ему машины, которая изымается и передается на хранение в специализированную организацию.

Через 5 минут должник «прибыл» из г. Санкт-Петербурга на место ареста его имущества (вышел из подъезда дома). Мужчина ознакомился с актом описи и ареста, у него было отобрано объяснение, установлено фактическое место жительства и вручено требование о явке к судебному приставу.

Автомашина в настоящее время находится на оценке, после чего будет передана на реализацию для погашения задолженности.



/ Пресс-служба УФССП России по Мурманской области /