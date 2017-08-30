В Мурманской области в рамках возбужденного уголовного дела следователи продолжают разбираться в обстоятельствах убийства врача

Елена Ямаш.

Новые подробности появились в деле об убийстве врача Мурманского онкодиспансера. Следователи отрабатывают различные версии и мотивы случившегося, анализируют причины трагедии, изучают медицинскую документацию. Особое внимание личности мужчины, напавшего с ножом на врача. Установлено, что ранее он не раз обращался в медучреждения региона. Сообщал об имеющейся у него онкологии. Но неоднократные обследования этот диагноз не подтвердили. Отсутствие у мужчины злокачественных новообразований подтвердила и судебно-медицинская экспертиза. Тем не менее, однозначно говорить о причинах трагедии еще рано.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области Ксения Кошелюк: "Однозначно говорить о причинах трагедии можно будет лишь по результатам всестороннего, комплексного изучения всех обстоятельств случившегося. По уголовному делу запланировано назначение посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы для установления факта наличия либо отсутствия у нападавшего психического заболевания, расстройства, либо иного болезненного состояния психики".





