Оформление ветеринарных сопроводительных документов на территории РФ будет осуществляться исключительно в электронном виде с 1 января 2018 года

Наталия Бурдина.

С 1 января внедряется электронная форма ветеринарной сертификации. Это значит, что сопроводительные документы в бумажном виде на продукцию приниматься уже не будут. Электронная сертификация проходит на базе единой государственной системы "Меркурий". Она позволяет максимально точно отслеживать некачественные товары. Об этом сегодня говорили на семинаре в Мурманске, организованном областным комитетом по ветеринарии.

Исполнительный директор некоммерческой организации "Рыбный Союз" Сергей Гудков: "И таким образом, можно проследить путь возникновения сырья, из которого была сделана та или иная продукция. Если возникает какая-то болезнь, которая может быть опасна и для животных, и для человека, то можно очень быстро выявить в компьютере, мы знаем, где сегодня находится эта партия. Можно просто приостановить ее реализацию и перепроверить эти данные".

Федеральный закон, который обязует использовать только электронную сертификацию, был принят еще в 2015. Два года шел, так называемый, переходный период. В Мурманской области новый формат документооборота используется уже 2 года.

Председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин: "То есть, первые грузы мы оформляли еще тогда. Тогда же у нас были оснащены рабочие места, специалисты обучены. И все это время мы продолжали работать. Если в 2014 году 631 ветеринарный документ был оформлен, то в этом году 933 тысячи, то есть, без малого миллион в этом году мы уже оформили документов в электронном виде".

Заместитель начальника отдела контрольно-надзорной деятельности Центрального аппарата Россельхознадзора Владимир Сидорчук: "Мурманская область относится именно к этой группе лидеров. А это означает, что ветеринарная служба уже к переходу подготовлена, есть уже соответствующий опыт, чтобы поделиться им с хозяйствующими субъектами, которые активно вовлекаются в эти процессы. И, я думаю, что к 2018 году Мурманская область подойдет подготовленной".







