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30.08.2017 10:05

Сотрудники наркоконтроля Мурманской области задержали жителя областного центра, который занимался выращиванием наркотических растений в своей квартире

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что мурманчанин 1982 года рождения может быть причастен к незаконному культивированию растений, содержащих наркотические вещества.
В ходе обыска по месту жительства в Ленинском районе областного центра информация нашла свое подтверждение. В квартире полицейские обнаружили и изъяли 3 куста марихуаны, более 55 граммов уже высушенного наркотика, семена различных сортов для незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества. В одной из комнат находилось всё необходимое для выращивания запрещенных растений: лампы, удобрения, средства для полива и специальная вентиляция.
Все изъятые растения и наркотические вещества направлены на экспертизу. По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Стоит отметить, что за время первого этапа операции «Мак» изъято около 6,5 килограммов  наркотических веществ растительного происхождения.
Операция «Мак» продлится до 30 сентября.

 
/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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