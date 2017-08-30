За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.



29 августа 2017 года примерно в 22 часа 47 минут в Александровске на улице Советская водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия девушка 19 лет госпитализирована.



30 августа 2017 года около 1 часа 00 минут на 98 км автодороги «Пиренга – Ковдор», Ковдорского района неустановленный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд», водитель которого в последующем съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия мужчина 25 лет госпитализирован. Водитель автомобиля «ВАЗ» с места происшествия скрылся. По данному факту проводится проверка.



/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/



