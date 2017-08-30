Региональные пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в Мурманске

29 августа 2017 года в 22 час. 52 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в здании по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова д.35. В результате пожара сгорели внутренние конструкции помещений лестничной клетки 1 подъезда, а так же чердака. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (18 чел. личного состава, 5 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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