Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.08.2017 09:50

В Мурманске стартовал 48-ой чемпионат по пожарно-прикладному спорту

На территории Центрального стадиона профсоюзов состоялось открытие 48-го открытого лично-командного чемпионата ГПС Мурманской области и Первенства МОО ВДПО по пожарно-прикладному спорту.

Открывали соревнования заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области (по ГПС) полковник внутренней службы Артур Хачатрян и Председатель совета Мурманского областного отделения ВДПО Александр Зива.

Артур Аршалуйсович и Александр Николаевич сказали напутственные слова участникам чемпионата, пожелали всем удачи и после подъема флага Российской Федерации спортсмены вышли на старт.

Соревнования проводятся с целью повышения боеготовности, профессионального и спортивного мастерства в подразделениях территориального гарнизона пожарной охраны Мурманской области, популяризации и развития пожарно-прикладного спорта среди личного состава подразделений и выявления сильнейших спортсменов.

Для участия в соревнования со всех уголков Мурманской области съехались 100 участников. Чемпионат будет проходить в течение двух дней. Участники состязаний будут соревноваться в таких дисциплинах как, подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метрвой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание.
Торжественное награждение призеров, победителей чемпионата и закрытие состоится 30 августа на территории спортивного городка пожарно – спасательной части № 4 ФГКУ «1 Отряд ФПС по Мурманской области».

/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.53
Евро = 70.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.