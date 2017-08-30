В Мурманске стартовал 48-ой чемпионат по пожарно-прикладному спорту

На территории Центрального стадиона профсоюзов состоялось открытие 48-го открытого лично-командного чемпионата ГПС Мурманской области и Первенства МОО ВДПО по пожарно-прикладному спорту.



Открывали соревнования заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области (по ГПС) полковник внутренней службы Артур Хачатрян и Председатель совета Мурманского областного отделения ВДПО Александр Зива.



Артур Аршалуйсович и Александр Николаевич сказали напутственные слова участникам чемпионата, пожелали всем удачи и после подъема флага Российской Федерации спортсмены вышли на старт.



Соревнования проводятся с целью повышения боеготовности, профессионального и спортивного мастерства в подразделениях территориального гарнизона пожарной охраны Мурманской области, популяризации и развития пожарно-прикладного спорта среди личного состава подразделений и выявления сильнейших спортсменов.



Для участия в соревнования со всех уголков Мурманской области съехались 100 участников. Чемпионат будет проходить в течение двух дней. Участники состязаний будут соревноваться в таких дисциплинах как, подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метрвой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание.

Торжественное награждение призеров, победителей чемпионата и закрытие состоится 30 августа на территории спортивного городка пожарно – спасательной части № 4 ФГКУ «1 Отряд ФПС по Мурманской области».



/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /