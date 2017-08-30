В Мурманске из-за угрозы взрыва эвакуировали жильцов дома на улице Шабалина

Ирина Тверитинова.

Жителям пятого дома на улице Шабалина пришлось провести беспокойную ночь. Около двух часов их эвакуировали из-за угрозы взрыва. Один из жильцов, по его словам, гуляя, обнаружил 50-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны. Как объяснил мужчина полицейским, у него сел телефон, поэтому связаться на улице с правоохранительными органами он не мог. Так что забрал снаряд домой. Прибывшие на место происшествия взрывотехники обнаружили, что мина может представлять опасность. Жильцы около полутора часов провели на улице, пока боеприпас не был вывезен на полигон. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.





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