За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения перед судом предстанет житель Оленегорска

Прокуратурой г. Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города М., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По версии органа предварительного расследования М., ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 25 июля 2017 года в вечернее время двигался по городу Оленегорску на автомобиле в состоянии опьянения. Основанием для остановки транспортного средства послужила поступившая в отдел полиции информация. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, в результате которого подтверждено состояние опьянения.



Обвиняемый свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



/ Прокуратура Мурманской области /



