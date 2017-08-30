Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.08.2017 09:20

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения перед судом предстанет житель Оленегорска

Прокуратурой г. Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города М., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
По версии органа предварительного расследования М., ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 25 июля 2017 года в вечернее время двигался по городу Оленегорску на автомобиле в состоянии опьянения. Основанием для остановки транспортного средства послужила поступившая в отдел полиции информация. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, в результате которого подтверждено состояние опьянения.

Обвиняемый свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

/ Прокуратура Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.53
Евро = 70.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.