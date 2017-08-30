Посетить выставку «Мир русского лубка» приглашает Мурманский областной художественный музей

Сегодня в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13) начинает работу выставка «Мир русского лубка» из цикла «Диалог культур».

На выставке представлены работы учащихся художественного отделения Детской школы искусств г. Апатиты, по-своему интерпретирующих классические образцы жанра изобразительного лубка.

Лубок часто называют «народной картинкой», однако лубок – не рисунок, а гравюра, произведение печатной графики.

Свое название получили от луба (верхней твердой древесины липы), которая использовалась в 17 в. в качестве гравировальной основы досок при печати таких картинок. Даже после развития типографских способов производства название «лубочные» сохранилось.

Художественная особенность лубка – это синтез текста и изображения, поэтому в свое время он получил широкое распространение в дореволюционной России, приобщая к чтению беднейшие и малообразованные слои населения.

Учащиеся художественного отделения Детской школы искусств г. Апатиты изучали различные виды лубков – на религиозные темы, изображающие мистических животных и птиц, а также классические образцы русского лубка, среди которых известные «Кот Казанский» и «Как мыши кота хоронили».

Выставка будет работать до 1 октября 2017 года.

Вход свободный.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/