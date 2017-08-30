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30.08.2017 10:30

В Апатитах семейный конфликт стал поводом для возбуждения уголовного дела

В полицию Апатитов поступило сообщение о конфликте между супругами в квартире по адресу ул. Дзержинского, 60. Прибывшие вместе с сотрудниками скорой медицинской помощи на место происшествия правоохранители увидели в квартире раненого мужчину 1985 года рождения, которого медики увезли в реанимацию с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Полицейские задержали подозреваемую в причинении вреда здоровью – ранее судимую за грабеж и угозу убийством безработную жительницу города 1989 года рождения. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские установили, что сожители вместе распивали спиртные напитки. Начался конфликт, и жительница Апатитов ножом ударила своего сожителя в грудь, после чего вызвала скорую. Полицейские выяснили, что сожители часто ссорились и даже дрались во время совместного распития спиртного. Очередной семейный конфликт привел к причинению одному из супругов телесных повреждений, которые квалифицируются как тяжкие.  

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с органичением свободы на срок до двух лет или без такового. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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