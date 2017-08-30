Читатели Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих побывали на экскурсии в Военно-морском музее Северного флота

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих организовала для своих читателей экскурсию в Военно-морской музей Северного флота.

Фонды музея содержат около 65 тысяч единиц хранения и являются важнейшей составной частью морского наследия России.

Читатели специальной библиотеки познакомились с экспозициями, рассказывающими об истории российского военно-морского флота – от его основания Петром I до наших дней.

С большим интересом участники экскурсии отнеслись к экспозициям, посвященным героической обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войн 1941-1945 годов. В музее собраны бесценные материалы о героях Северного флота, предметы вооружения, военно-морские флаги, знамена, ордена и медали, документы и личные вещи.

Сотрудники музея рассказали о командующем Северным флотом Арсении Григорьевиче Головко. Под его руководством Северный флот сыграл важную роль в отражении наступления немецко-фашистских войск на Мурманск и обороне побережья Баренцева моря, а также содействовал войскам 14-й армии огнём корабельной артиллерии и ударами морской авиации.

Особые чувства посетителей музея вызвала экспозиция, посвященная атомной подводной лодке «Курск», на которой представлены личные вещи, письма моряков.

Также на экскурсии шла речь о современных подводных лодках, легендарных кораблях охраняющих рубежи нашей родины. Сотрудники специальной библиотеки представили участникам мероприятия книги специальных форматов по истории Северного флота.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/