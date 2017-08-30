В Апатитах гражданину отменено условное осуждение и назначено реальное исполнение наказания в виде лишения свободы

Постановлением Апатитского городского суда Мурманской области вынесено постановление об отмене условного осуждения, назначенного г-ну А. приговором Апатитского городского суда Мурманской области от 12.10.2015, и реальном исполнении наказания в виде лишения свободы.



А. осужден за совершение преступления, которое уголовным законом отнесено к категории тяжких преступлений, квалифицированного по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище), к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



На осужденного приговором суда были возложены обязанности в виде обязательной явки в уголовно-исполнительную инспекцию, трудоустройства, в уведомления о смене места жительства и работы, а также о выезде за пределы Мурманской области.



Вместе с тем, мужчина неоднократно нарушал возложенные судом обязанности, в связи с чем предупреждался о возможности отмены условного осуждения за систематическое не исполнение, однако должных выводов для себя не сделал.



Судом осужденному назначено реальное исполнение наказания в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.





/ Прокуратура Мурманской области /