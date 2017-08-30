Плановые отключения в мурманске на 30 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 августа.



С 08.00 28.08.2017 до 24.00 30.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП 202, 203, 62, 69 кв. (ОАО «МЭС») – 68 домов.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

00.00 – 06.00 пр. Кирова, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

пр. Кольский, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13 к1, 13 к2, 17, 21

пр. Ленина, 63, 63а, 65

ул. Воровского, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21

ул. Комсомольская, 2, 3, 3а, 3б

ул. Профсоюзов, 17/12, 22, 24

ул. Пушкинская, 3, 3а

ул. Софьи Перовской, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 11а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23/19

09.30 – 17.00 ул. Адмирала Лобова, 42, 44



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

01.00 – 06.00 пр. Ленина, 57, 59

ул. Коммуны, 16/14, 18, 18а, 20

09.30 – 11.00 ул. Марата, 1

ул. Халтурина, 33, 35

11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





/Администрация города Мурманска/