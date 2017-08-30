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30.08.2017 08:56

Гидрографическое судно «Сенеж» Северного флота вышло в очередную арктическую экспедицию

Гидрографы Северного флота приступили к очередной серии научно-практических исследований Арктики. Гидрографическое судно «Сенеж» вышло в Баренцево море и взяло курс на северо-восток.
В течение нескольких недель, пока позволяет северная погода и ледовая обстановка, исследователям предстоит выполнить большой комплекс мероприятий по изучению малообследованных районов. Гидрографы соберут новые сведения, необходимые для корректуры морских карт, руководств и пособий для плавания, проведут обследование и осмотр геодезических пунктов. Предполагается проведение мероприятий в рамках военно-исторической работы, в том числе поиск следов и артефактов, оставшихся от первых экспедиций в Арктику.
Североморцы продолжат изучение побережья архипелага Новая Земля, где в прошлые два года были сделаны новые географические открытия, связанные с изменением береговой линии после схода ледников. Эти события привлекли большое внимание общественности. Офицеры гидрографической службы Северного флота даже произвели доклад о свершенных открытиях в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге.
Арктические походы гидрографических судов Северного флота с научно-исследовательскими целями в последние годы проводятся особенно активно. Наиболее удобное время года для проведения экспедиций – конец лета – начало осени. В этот период ледовый покров северных морей минимальный, что позволяет успешно обследовать труднодоступные районы Арктики.

/Пресс-служба Северного флота/
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