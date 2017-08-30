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30.08.2017 09:25

«Нет терроризму!»: ситуативная игра в Мурманской областной научной библиотеке

Информационные мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом   направлены на осознание важности участия каждого гражданина  в вопросах безопасности страны и собственной личности, а также на извлечение уроков для своего и национального будущего.
Основным мероприятием в программе  станет ситуативная игра «Нет терроризму». Она поможет  участникам  проанализировать различные жизненные обстоятельства и принять правильные решения.
Для посетителей библиотеки подготовлена информационная электронная презентация «Терроризм – угроза новой жизни», посвященная вопросам обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также трагическим событиям 2004 года, которые произошли в Беслане. В этот день будут демонстрироваться видеоролики национального антитеррористического комитета, в которых наглядно показаны примеры экстремисткой деятельности и её последствия.

3 сентября 10:00 - 18:00 Зал электронных ресурсов, 3 этаж

/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/
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