Большой кросс по "Тропе здоровья" прошел в Кандалакше

Юлия Палеева.

Кубок "Белого моря" на алый и сахарный приз. Итак, несколько десятков человек из Кировска, Апатитов, Ковдора, Полярных Зорь, Зеленоборского и Кандалакши съехались на берег Нивы, чтобы стать участниками шестого традиционного кросса. Бежали по "Тропе здоровья" 3 километра. Организатором мероприятия выступает Федерация лыжных гонок Кандалакшы. Но самое интересное - это призовой фонд - арбузы. Разыграли 24 сочные ягоды. По количеству призеров в восьми возрастных категориях.

Участница легкоатлетического забега "Кубок Белое Море" Наталья Медведева: "Призы очень необычные, вместо традиционных медалей, грамот, здесь призы идут в виде арбузов. Очень приятно, когда приходишь после соревнований домой и приносишь не просто грамоту, а большой сочный арбуз и со всей семьей за столом мы наш приз съедаем".







