Подвиг капитана Георгия Седова, совершившего героический поход к Северному полюсу, вспоминали в Мурманской областной научной библиотеке

Андрей Зайцев.

В областной научной библиотеке общественность столицы Кольского Заполярья вспомнила подвиг капитана Георгия Седова, который 105 лет назад совершил героический поход к Северному полюсу. Дата - для арктического региона - мимо которой пройти нельзя. Педагоги-ветераны, дети войны, члены различных клубов и все, кто интересуется историей Севера собрались вместе.

Председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы (фракция КПРФ) Михаил Антропов: "Не зря говорят, что народ, который не чтит свою историю, обречён на забвение. Поэтому часть патриотической работы - это знать, уважать собственную историю. И освоение арктического севера, покорение Северного полюса, такая трагическая страница, в которой русские исследователи занимают достойное место".





