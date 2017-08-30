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30.08.2017 08:46

Медицинская электронная система. Первый этап внедрения в Апатитско-Кировской центральной городской больнице завершен

Артем Дашевский.

В Апатитско-Кировской центральной городской больнице завершен первый этап внедрения медицинской электронной системы. Теперь пациенту не надо тратить время в очереди в регистратуру. В несколько кликов можно записаться на прием к терапевту или узкому специалисту. Работы по внедрению технологии проводились в рамках соглашения о социально - экономическом партнерстве между Правительством Мурманской области и градообразующим предприятием. Кроме того, в Апатитах и Кировске реализован проект - доброжелательная регистратура.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Всё продумано, всё организовано. Уже нет самого главного нашего святилища - не участвует в процессе пациент - врач, регистратура, бумажный носитель. Организован доврачебный фельдшерский кабинет ну и всё, что положено в этой схеме".
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