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30.08.2017 08:38

В Мурманский морской рыбный порт пришёл траулер "Печора". На борту полный груз продукции

Андрей Зайцев.

Свыше 500 тон пикши и мойвы. "Печора" не так давно был построен в Турции, но при этом не является незаходным. Случай для современной российской истории рыбопромыслового флота очень редкий. Компании из Нарьян-Мара, которой и принадлежит судно, удалось справиться с таможенным и налоговым грузом. А это четверть от стоимости траулера. Построили его за 18 месяцев и вот, он уже второй год бороздит просторы мирового океана. Мощности, производительность - увеличены, ручной труд заметно сократился.
Механик-наладчик траулера "Печора" Сергей Губанов: "Здесь уже другие камеры стоят, другое время морозки. Если там стоят горизонтальные, где-то 2,5 часа цикл морозки, то здесь около 1,5 часов. Обработка рыбы идёт быстрее намного. Всё-таки ручной обработки нет. Два бадера. Практически без ручной обработки".
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