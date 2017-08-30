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30.08.2017 08:30

С 1 января 2018 года внедряется электронная система ветеринарной сертификации

Наталия Бурдина.

С 1 января внедряется электронная форма ветеринарной сертификации на базе единой государственной системы "Меркурий". Это значит, что сопроводительные документы в бумажном виде на продукцию приниматься не будут. Это позволит максимально точно отслеживать некачественные товары. Федеральный закон, который обязывает использовать только электронную сертификацию, был принят еще в 2015. Два года шел, так называемый, переходный период. В Мурманской области новый формат документооборота используется уже 2 года.
Заместитель начальника отдела контрольно-надзорной деятельности Центрального аппарата Россельхознадзора Владимир Сидорчук: "Мурманская область относится именно к этой группе лидеров. А это означает, что ветеринарная служба уже к переходу подготовлена, есть уже соответствующий опыт, чтобы поделиться им с хозяйствующими субъектами, которые активно вовлекаются в эти процессы".
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