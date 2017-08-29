Алексей Котович.

Службой в североморском Свято-Андреевском морском кафедральном соборе открыл свой визит в Мурманскую область схиархимандрит Илий. Священнослужитель Русской православной церкви, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кольской земле впервые. Главный собор Североморской епархии едва вместил всех желающих посетить литургию прихожан. И сегодня же схиархимандрит Илий освятил строительство Мурманского транспортного узла. Участники проекта подошли к новому этапу. Сейчас уже отсыпана дамба - все готовится к сооружению опор и дальше начнут монтировать пролетные строения.

Руководитель проекта "Лавна" Владимир Нак: "Мы готовимся к старту нового этапа строительства, который должен произойти по результатам выездного совещания Госсовета в Калининграде. Главой государства в Калининграде были определены сроки - 2020 год, когда должен быть закончен линейный объект: железная дорога и к этому же сроку должен быть закончить угольный терминал Лавна".

Этот мост строится пока как временный - для того, чтобы не возить строительные материалы в объезд на Западный берег залива. Но, по договоренности с главой региона, он останется как переправа для жителей Кольского района. Для того, чтобы строительство шло по плану, чтобы осуществилось задуманное - и провел здесь службу схиархимандрит Илий.

Схиархимандрит Илий: "Мы, прежде всего, молились, чтобы была помощь Бога. Господь дал нам возможность без препятствия, с любовью и без особых потерь, чтобы здесь завершилось строительство".





