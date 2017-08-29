Из Мурманска в Анадырь на теплоходе. "Академик Шокальский" сегодня снова отправится в круиз по Севморпути

Наталия Бурдина.

Пассажирский теплоход "Академик Шокальский" сегодня отправился в круиз по Севморпути. Туристов ждет путешествие из Мурманска в Анадырь. Первой остановкой станет архипелаг Земля Франца-Иосифа. Там туристы проведут несколько дней в национальном парке "Русская Арктика". Затем судно проследует до новосибирских островов. Далее - к архипелагу Северная Земля. Потом - к Медвежьим островам и острову Врангеля.

Экспедиционный лидер Родни Расс: "Самый простой ответ - почему бы нет? Но если говорить серьезно, то люди сюда приезжают, потому что им интересна история Северного морского пути. Они хотят преодолеть дорогу тех первых мореплавателей, которые проходили через этот путь. Также многим интересна дикая природа, которую здесь можно увидеть, и, конечно, животные".

На борту - 48 туристов. Это наши соотечественники, американцы, австралийцы, французы, британцы, жители Новой Зеландии. А вот экипаж - российский. В нынешнем году "Академик Шокальский" стал первым судном такого класса, которое преодолело Севеморпуть с востока на запад. Рейс Мурманск - Анадырь станет завершающим в этом сезоне.







