"От качественного образования – к успешной личности". Накануне 1 сентября в Мурманске состоялся большой педсовет

Светлана Деменева.

"Сверить часы" перед 1 сентября. Большой августовский педсовет состоялся в Мурманске. На нем подвели итоги - и тут заполярным учителям есть, чем гордиться - и поставили задачи на новый учебный год.

На теперь уже бывшем дворце творчества "Лапландия" новое название - "Кванториум". Здание готовится стать настоящим детским технопарком. На входе - выставка самых ярких образовательных проектов региона. Среди них - даже авиа- и ракетостроение. Ученик апатитской школы - чемпион Европы.

Валерий Баранников: "Эта модель не летала - модели, которые выиграли чемпионат, не вернулись на Родину - далеко улетели, достать не получилось".

"От качественного образования - к успешной личности" - это название большого собрания педагогов региона. Где и подводят итоги, и ставят задачи на новый учебный год.

Министр образования и науки мурманской области Наталия Карпенко: "В центре внимания сегодняшнего педагогического совета будет ребенок: воспитанник детского сада, школы, студент, главная задача - чтобы обучение было успешным, соответствовало тем требованиям, которые предъявляют родители и общество".

Образование Заполярья одно из лучших в стране. Об этом говорит глава региона. Мурманская область вошла в топ десяти регионов России по результатам независимого мониторинга, проведённого по заданию федерального Министерства образования.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Вы не торопитесь аплодировать - вы еще не знаете, что наш регион занимает высокое 4 место - и впереди только Москва, Ленинградская область, Тюменская область - мы четвертые. Даже Санкт-Петербург занимает пятое место. Это интегральная оценка - индекс региональной инновационной системы образования".

2017 год принес ставшие привычными для региона успешные показатели по ЕГЭ. Каждый пятый выпускник получил по русскому языку 80 и более баллов. 90 процентов выпускников - хорошие и отличные отметки по математике базового уровня. Лучших педагогов сегодня отметили наградами и дипломами. Не только за хорошие показатели, но и за разработку различных учебных и дополнительных программ.

Заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Наталия Ведищева: "Начинается новый учебный год, начинается новый год - только, наверное, в этой профессии мы встречаем новый год дважды. Работа проведена очень большая, сложная - особенно хотелось поблагодарить директоров, на плечах которых не только учебный процесс, но и финансы, и кадры, и хозяйственные работы".

Убедительные успехи показывают не только ученики, но и студенты . Так, например, студентка из Кандалакши вошла в национальную сборную, которая будет представлять Россию на мировом чемпионате "Ворлд Скилс" в Абу Даби.







