Заместитель губернатора Евгений Никора вручил ключи от квартир жителям нового дома в Териберке

Сегодня в Териберке в торжественной обстановке вручены ключи от квартир новоселам 63-квартирного дома, построенного на улице Пионерской. В церемонии принял участие заместитель губернатора Евгений Никора.



Поздравляя териберчан, переселяющихся в новые квартиры, заместитель главы региона отметил, что к 1 сентября с заселением дома на Пионерской, 14 все аварийные дома этого поморского села со сроком признания аварийности до 1 января 2012 года расселены полностью. Евгений Никора пожелал новоселам долгих лет счастливой и радостной жизни в новом доме.



Строительство дома начато в апреле 2016 года, он введен в эксплуатацию 27 июля 2017 года. В основном в этот дом въезжают коренные жители Териберки, которые не захотели уезжать из родного поселка, в том числе одна многодетная семья.



Все жилые помещения приняты региональной комиссией по качеству, в работе которой участвовали специалисты государственной жилищной инспекции Мурманской области, надзорных органов, общественных организаций, эксперты «Народного фронта». Всеми отмечены высокие эксплуатационные характеристики нового жилья.



Для справки:



Териберка является участником региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 2014 года. Расселению подлежали 328 человек. Из них 11 человек переехали во вторичные квартиры муниципального жилого фонда, 120 человек переселены во введенный в 2015 году многоквартирный дом в Коле, 88 человек переехали в два новых 20-квартирных дома также в Коле. Для оставшихся 92 человек, проживающих в аварийном жилье на территории Териберки, по государственному контракту построен новый 63-квартирный дом № 14 по ул. Пионерская. В соответствии с нормами энергоэффективности дома поквартирно обеспечены приборами учёта тепловой энергии и тепловым пунктом с погодным регулированием.



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