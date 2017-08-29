С заботой об окружающей среде. Уникальный комплекс оборудования по утилизации отходов открыли в Кировске

Артем Дашевский.

С заботой об окружающей среде. На производственной площадке АНОФ-3 АО "Апатит" в Кировске запустили уникальный комплекс оборудования, аналогов пока которому нет в нашей стране. Новая установка по обезвреживанию опасных отходов и сжиганию шин на 100% покроет потребности предприятия и снизит нагрузку на хрупкую природу Кольского края.

В День горняка на производственной площадке АНОФ-3 - торжественное собрание. Событие знаковое для предприятия "Апатит". Здесь реализован уникальный комплексный проект. Современное отечественное оборудование по сжиганию шин и уничтожению железнодорожных шпал теперь на страже экологии.

Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев: "Это уникальные технологии, которые мы сегодня будем использовать на нашем предприятии. Уверен, что это позволит нам сделать вклад в улучшение экологической обстановки не только на предприятии, но и в регионе".

Две установки работают в тандеме. Первая за один цикл сжигает до пятисот килограммов резины. Теперь многотонные покрышки горной техники не надо захоранивать на полигонах. Практический эффект налицо. Экономический: на выходе образуются три основных продукта. Металлолом - спрос на рынке на него велик. Технический углерод - аналог природного угля. И печное топливо - или попросту солярка. Именно на ней будет работать вторая установка. Таким образом - цикл замкнулся.

Начальник отдела по экологическому контролю и природопользованию АО "ФОСАГРО - Череповец" Антон Туртанов: "Шпалы это самый объемный по весу и по объему отход, который мы планируем использовать. Также в перечень входят отработанные фильтры масляные, топливные фильтры. Вплоть до обычного бытового мусора эта установка способна перерабатывать".

Генеральный директор КФ АО "Апатит" Андрей Абрашитов: "В начале этого года, Года экологии в Мурманске, между компанией "ФосАгро" и правительством Мурманской области было подписано соглашение об обеспечении экологической безопасности. По которому, за этот промежуток времени, наша компания выполнила те обязательства, которые на себя брала, в полном объеме".

Сегодня дешевле и безопаснее отходы уничтожать, нежели захоранивать. Мощность двух установок позволяет на сто процентов покрыть в утилизации потребность самого "Апатита". К сотрудничеству ждут и сторонние организации. Ведь забота об экологии Кольского Заполярья - работа общая.







