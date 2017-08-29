Дань памяти павшим войнам 14-й стрелковой дивизии. На полуострове Средний состоялся торжественный митинг у мемориала солдатам, защищавший Заполярье в годы Великой Отечественной войны

Наталия Бурдина.

В районе губы Кутовая на полуострове Средний прошел торжественный митинг. Северяне собрались возле обелиска войнам 135-го стрелкового полка 14-й стрелкой дивизии. Этим летом закончилась четвертая очередь строительства мемориала.

Мемориал как дань памяти павшим войнам, наказ молодому поколению - беречь и никогда не забывать историю своей страны. Для юнармейцев эти слова не пустой звук. Школьницы знают, какой вклад в Победу внесли войны, защищавшие заполярные рубежи. На полуострове Среднем ребята впервые.

Ученица школы № 8 п. Североморск-3 Дарья Савельева: "Хочется проявить уважение к тем, кто стоял за нашу Родину".

Воздух здесь пропитан духом войны. Земля - кровью. У подножья Муста-Тунтури погибли тысячи советских солдат.

Командир отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота, заслуженный военный летчик РФ Павел Подгузов: "Вот здесь 116 тысяч легло всех - от 80 и до 16 лет. Ни для кого не секрет, что приписывали себе ребята и год, и два, чтобы только уйти и вытеснить всю эту нечисть нашей земли. Вечная им слава".

Ожесточенные сражения начались летом 41-го. Тысячу двести дней бойцы сдерживали натиск врага - до полного разгрома захватчиков в Заполярье и освобождения Северной Норвегии. Советские войска приняли удар отборных частей фашистских горных егерей и остановили их.

Депутат Мурманской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Геннадий Степахно: "Здесь не только могила неизвестного солдата, потом мы нашли целый перечень войнов, которые захоронены, а здесь рядышком находится кладбище, где хоронили наших солдат, которые защищали с 1941 года, с 22 июня до 29 октября, когда уже изгнали последнего фашиста с территории Советского Союза".

Безымянное солдатское захоронение поисковики обнаружили еще в конце 70-х. Его восстановление началось несколько лет назад. Организационную работу на себя взяли коммунисты Мурманской области. На призыв о помощи откликнулись многие предприятия.

Председатель Совета ветеранов спорта Мурманской области Вячеслав Немкин: "У меня есть бригада - 10 руководителей предприятий, за ними стояло вот это сердце, что они действительно хотят помочь".

Работали с нуля. Расчищали лес. Завозили материалы - по почти непроходимой дороге. Буквально недавно благоустроена территория вокруг мемориала. Это уже четвертая очередь строительства.

Водитель Федор Бровкин: "Ехал на машине, вез песок, щебень, инструменты, все памятники, все делалось у нас на предприятии, все обелиски, я все привозил сюда".

И даже когда восстановление захоронения будет завершено, а на это нужен еще ни один год, тропа сюда не зарастет, уверены энтузиасты. Комплекс нуждается в регулярном уходе. И сюда будут приезжать - по зову сердца.







