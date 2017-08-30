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30.08.2017 14:45

«Северные тропы». Прием заявок на участие в спортивном соревновании для молодежи продолжается!

16 сентября в Ковдорском районе (район старых карьеров н.п. Ёнский) пройдет спортивное соревнование «Северные тропы», направленное на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

«Северные тропы» – это соревнования на пересеченной (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, а также прохождением других видов заданий. К участию допускаются команды из шести человек (капитан и пять игроков), сформированные из представителей учащейся и работающей молодежи, молодежных общественных объединений, воинских частей в возрасте 18-35 лет, не имеющих медицинских противопоказаний.

Заявки принимаются по 5 сентября по адресу электронной почты kashirin.murmansk@mail.ru. Обязательным условием является дублирование заявки в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

Подробная информация о мероприятии размещена на молодежном портале Мурманской области «Чердак».

Организатор – региональное министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям. Соревнования проводятся в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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