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29.08.2017 15:23

Представителей общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов и казачьих обществ приглашают на семинар по участию в конкурсе грантов

Ежегодно региональное министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям проводит конкурс на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области.
 
Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших общественно значимых проектов, повышение эффективности и финансовой устойчивости деятельности общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ Мурманской области, способствующей развитию гражданского общества в Мурманской области, а также на вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной и антинаркотической политики РФ на территории региона.

С этого года предусмотрено участие в конкурсе общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ.

Правила и порядок подачи документов на конкурс будут подробно рассмотрены на семинаре-консультации, который состоится 30 августа в Мурманске (ул. Полярные Зори, 46а, каб.111). Будет также представлена информация об участии в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации.

Начало семинара – 11.00.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области по телефону (8152) 486-932 (Николаева Римма Алексеевна). Подробная информация о конкурсе представлена на сайте ведомства.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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