По иску прокурора Кандалакши судом признана запрещенной информация, распространяемая в сети Интернет

Прокуратурой г. Кандалакши в ходе проведения мониторинга сети Интернет выявлен сайт, на котором в свободном доступе размещена статья «Электронная зимняя удочка». На данной странице в свободном доступе размещены схемы изготовления электроудочек в домашних условиях. В статье детально описаны способы сборки электроудочки, изображены схемы сборки, а также детали, посредством которых собирается электроудочка.

Статьёй 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением электротока либо иных способов массового истребления указанных водных животных и растений.

Таким образом, опубликованная на данном Интернет-ресурсе информация является запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, так как создает угрозу причинения ущерба окружающей среде и состоянию водных биоресурсов, а также нарушения прав граждан и интересов Российской Федерации в сфере охраны водных биологических ресурсов.

В целях устранения нарушений законодательства прокуратурой города в Кандалакшский районный суд направлено административное исковое заявление о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной.

Судом требования прокурора удовлетворены, решение суда является основанием для блокировки ресурса органами Роскомнадзора.



Исполнение решения находится на контроле прокурора города.



/ Прокуратура Мурманской области /



