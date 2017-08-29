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29.08.2017 17:40

По иску прокурора Кандалакши судом признана запрещенной информация, распространяемая в сети Интернет

Прокуратурой г. Кандалакши в ходе проведения мониторинга сети Интернет выявлен сайт, на котором в свободном доступе размещена статья «Электронная зимняя удочка». На данной странице в свободном доступе размещены схемы изготовления электроудочек в домашних условиях. В статье детально описаны способы сборки электроудочки, изображены схемы сборки, а также детали, посредством которых собирается электроудочка.
Статьёй 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением электротока либо иных способов массового истребления указанных водных животных и растений.
Таким образом, опубликованная на данном Интернет-ресурсе информация является запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, так как создает угрозу причинения ущерба окружающей среде и состоянию водных биоресурсов, а также нарушения прав граждан и интересов Российской Федерации в сфере охраны водных биологических ресурсов.
В целях устранения нарушений законодательства прокуратурой города в Кандалакшский районный суд направлено административное исковое заявление о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной.
Судом требования прокурора удовлетворены, решение суда является основанием для блокировки ресурса органами Роскомнадзора.

Исполнение решения находится на контроле прокурора города.

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