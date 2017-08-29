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29.08.2017 17:20

Деловое сообщество Мурманской области приглашают к участию в Российско-Малайзийском деловом и технологическом форуме

Министерство экономического развития Мурманской области информирует деловое сообщество региона о проведении Российско-Малайзийского делового и технологического форума, который пройдет в период с 16 по 17 ноября 2017 года в Куала-Лумпур (Малайзия). Мероприятие состоится при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Посольства и Торгпредства России в Малайзии.

В предварительной программе Форума запланировано проведение сессий, в которых будут затронуты вопросы инвестиционной и торговой политики России, условий и организации процессов бизнеса в Российской Федерации и в Малайзии, российско-малайзийского сотрудничества в передаче технологий.

Узнать подробную информацию, а также зарегистрироваться в качестве участника (до 11.09.2017 года) Российско-Малайзийского делового и технологического форума можно в секретариате Делового совета по сотрудничеству с Малайзией по телефону +7 495 697 68 54 или e-mail: info@rmcouncil.com.

/Министерство экономического развития Мурманской области/
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