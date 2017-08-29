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29.08.2017 16:45

В Баренцевых летних играх 2017 года в Норвегии примут участие мурманчане

В период с 1 по 3 сентября 2017 года учащиеся объединений «Спортивное ориентирование» и «Пешеходный туризм» примут участие Баренцевых летних играх, которые состоятся в норвежском города Будё.
По итогам отборочных соревнований в состав спортивной сборной команды Мурманской области по виду спорта «спортивное ориентирование» на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию Баренцевых летних игр 2017 года было включено 18 спортсменов, в том числе 14 спортсменов в возрасте 15-20 лет. В состав спортивной сборной команды области также включены 4 учащихся ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
В целях подготовки сборной команды области к участию в соревнованиях по спортивному ориентированию Баренцевых летних игр работники отдела туристско-краеведческой и эколого-биологической работы при поддержке Мурманского областного регионального отделения Федерации спортивного ориентирования России 27 августа 2017 года в городе Мурманске провели для 19 спортсменов учебно-тренировочные соревнования. Педагог-организатор А.М. Жолобов спланировал и оборудовал на местности классические дистанции, для которых впервые была использована южная часть новой спортивной карты «Долина Уюта».

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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