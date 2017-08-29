Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.08.2017 16:30

Полицейские Заполярья проверили соблюдение правил розничной торговли алкогольной продукцией

Накануне сотрудникам отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что в нескольких торговых точках Ленинского округа города Мурманска осуществляется реализация алкогольной продукции с нарушением законодательства. В ходе проверки информация подтвердилась.
Было установлено, что в двух торговых точках, зарегистрированных как объекты общественного питания, продавцы во время реализации алкогольной продукции не вскрывали упаковку, что является нарушением законодательства России в сфере оборота алкогольной продукции.
В отношении предпринимателей полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. По решению суда предпринимателей может ожидать крупный штраф и конфискация алкогольной продукции.  При повторном нарушении владельцев может ждать более суровое наказание.
В конце июля 2017 года УК РФ был дополнен новыми статьями: 171.3 "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и 171.4 "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции".
В соответствии со статьей 171.4 УК РФ, под действие уголовного законодательства будет попадать незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно. Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции понимается розничная продажа такой продукции физическим лицом либо продажа алкогольной продукции (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за исключением розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями (индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.
Также ужесточается ответственность, установленная статьей 327.1 УК РФ за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции либо поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий, а также за использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок. Отягчающими обстоятельствами для указанных составов преступлений будут являться деяния, причинившие крупный ущерб государству либо сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.55
Евро = 69.85
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.