Полицейские Заполярья проверили соблюдение правил розничной торговли алкогольной продукцией

Накануне сотрудникам отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что в нескольких торговых точках Ленинского округа города Мурманска осуществляется реализация алкогольной продукции с нарушением законодательства. В ходе проверки информация подтвердилась.

Было установлено, что в двух торговых точках, зарегистрированных как объекты общественного питания, продавцы во время реализации алкогольной продукции не вскрывали упаковку, что является нарушением законодательства России в сфере оборота алкогольной продукции.

В отношении предпринимателей полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. По решению суда предпринимателей может ожидать крупный штраф и конфискация алкогольной продукции. При повторном нарушении владельцев может ждать более суровое наказание.

В конце июля 2017 года УК РФ был дополнен новыми статьями: 171.3 "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и 171.4 "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции".

В соответствии со статьей 171.4 УК РФ, под действие уголовного законодательства будет попадать незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно. Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции понимается розничная продажа такой продукции физическим лицом либо продажа алкогольной продукции (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за исключением розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями (индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

Также ужесточается ответственность, установленная статьей 327.1 УК РФ за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции либо поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий, а также за использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок. Отягчающими обстоятельствами для указанных составов преступлений будут являться деяния, причинившие крупный ущерб государству либо сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/