Учащиеся Заполярья приняли участие в эколого-краеведческой экспедиции в Хибинах

С 22 по 29 августа 2017 года учащиеся объединений естественнонаучной направленности (педагог дополнительного образования Петрин Павел Тимофеевич) приняли участие в эколого-краеведческой экспедиции, которая была организована учреждением в горный массив Хибины. Базовый лагерь был разбит в районе озера Малый Вудъявр. Ребята работали в условиях плохой видимости по причине сильного тумана.



В рамках реализации программы экспедиции учащиеся маркировали тропы с помощь навигатора, определяли растения, радиационный фон, фиксировали несанкционированные свалки и нарушения экологических норм. Группой был совершен радиальный выход на перевал Географов. Отмечено огромное количество мхов и лишайников, редких растений. За время пребывания в Хибинах было собрано два мешка мусора, которые были доставлены в район гостиницы «Тирвас» для утилизации. Экологам помогала также группа туристов учреждения, которые определяли радиационный фон и брали пробу воды вдали от базового лагеря. Вечерами обе группы собирались у костра и пели песни. В экспедиции ребята приобрели огромный опыт полевой работы в походах, новых друзей.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/