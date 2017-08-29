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29.08.2017 16:15

Учащиеся Заполярья приняли участие в эколого-краеведческой экспедиции в Хибинах

С 22 по 29 августа 2017 года учащиеся объединений естественнонаучной направленности (педагог дополнительного образования Петрин Павел Тимофеевич) приняли участие в эколого-краеведческой экспедиции, которая была организована учреждением в горный массив Хибины. Базовый лагерь был разбит в районе озера Малый Вудъявр. Ребята работали в условиях плохой видимости по причине сильного тумана.

В рамках реализации программы экспедиции учащиеся маркировали тропы с помощь навигатора, определяли растения, радиационный фон, фиксировали несанкционированные свалки и нарушения экологических норм. Группой был совершен радиальный выход на перевал Географов. Отмечено огромное количество мхов и лишайников, редких растений. За время пребывания в Хибинах было собрано два мешка мусора, которые были доставлены в район гостиницы «Тирвас» для утилизации. Экологам помогала также группа туристов учреждения, которые определяли радиационный фон и брали пробу воды вдали от базового лагеря. Вечерами обе группы собирались у костра и пели песни. В экспедиции ребята приобрели огромный опыт полевой работы в походах, новых друзей.

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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