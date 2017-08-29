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29.08.2017 13:30

Полицейские областного центра проверили автозаправочные станции города Мурманска

В июле 2017 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Мурманску была осуществлена контрольная закупка бензина марки АИ-95 на различных автозаправочных станциях областного центра. Образцы были направлены на экспертизу для установления соответствия нормам для данного типа топлива.

В ходе проведения исследования было установлено, что бензин марки АИ-95, закупленный на заправочных станциях, представленных крупной международной сетью, соответствует октановому числу 92.9. Бензин, закупленный на автозаправочной станции крупной российской сети, также не соответствовал нормам. В топливе марки АИ-95 по результатам исследования октановое число составляло 93. Такие нарушения не только являются обманом потребителя, но и могут стать причиной поломки автомобиля.  

В настоящее время в отделе полиции №3 г. УМВД России по г. Мурманску решается вопрос о  направлении материалов проверки в управление по надзору в сфере защиты прав потребителей  и человека, для привлечения должностных лиц данных заправочных станций к административной ответственности за обман потребителя.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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