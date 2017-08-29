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29.08.2017 14:30

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил готовность спортивного комплекса "Авангард" к началу нового сезона

Наталия Бурдина.

В большом зале мурманского спортивного Центра "Авангард" завершился ремонт. Помещение изменилось кардинально. Обновлен потолок, выровнены и покрашены стены, заменена вентиляция. Приведены в порядок балкон-трибуна и раздевалки. В зале установлены специализированные полы с амортизацией. Они максимально удобны для игр. Помимо традиционного футбола, здесь можно заниматься баскетболом, волейболом и большим теннисом. С завершением ремонта зала, работы внутри здания - полностью выполнены. 5 лет назад "Авангард" был передан муниципалитету от Минобороны. За эти годы поэтапно городу удалось сделать Центр современным и многофункциональным.
Директор МАУ ГСЦ "Авангард" Сергей Негода: "И сделан тепловой узел, у нас сделана малая чаша для деток, у нас сделана большая чаща, система водоподготовки у нас практически лучшая вода в городе. У нас сделан большой спортивный зал, кровля, фасад, ну, очень много работ".
Что касается территории, то недавно здесь открыли новый корт для хоккея. В планах - обустроить футбольное поле. Площадка подходящих размеров может стать достойной базой для занятий легкой атлетикой и конькобежным спортом. Также городские власти планируют выбрать место для строительства крытой ледовой арены, которая также будет закреплена за "Авангардом".
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Строительство крытого ледового стадиона под хоккей с шайбой. Ну этот вопрос непростой, потому что финансирование, конечно, очень серьезное. Поэтому мы сейчас его внимательно прорабатываем для дальнейшего принятия решений самое главное - постараться попасть в федеральную программу строительства вот таких вот сооружений. Если у нас все получится, то, конечно, это станет украшением вот этого учреждения".
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