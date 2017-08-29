Пять тысяч деревьев и кустарников. В Мурманске вновь планируют установить "Зеленый рекорд"

Любовь Дубова.

В Мурманске вновь планируют установить "Зеленый рекорд". К экологической акции все готово. Она пройдет в эту субботу одновременно на 30 площадках - в каждом округе города. В большом списке - аллеи, городские скверы, зелеными станут и пустыри. В общей сложности мурманчане высадят пять тысяч деревьев и кустарников. Организаторы уже подготовили саженцы рябины, боярышника, душистой черемухи и сирени. Все они выращены в подходящих климатических условия, не южнее Санкт-Петербурга.

Заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска Владимир Гаража: "Мест посадок очень много. Мы приглашаем всех неравнодушных мурманчан принять участие в этой акции. Весь список мест у нас опубликован на сайте администрации. С ним можно ознакомиться. Поэтому в субботу - 2 сентября в 11 часов мы всех ждем и приглашаем на это радостное мероприятие".

Места для посадки заранее определены. Их сверяли с дендрологическими планами. К примеру, благодаря "Зеленому рекорду", будут восстановлены кусты и деревья в нескольких скверах Мурманска. Заранее подготовят и лунки, чтобы саженцы случайно не попали в охранную зону инженерных сетей. Участвовать в субботней акции могут все желающие, инвентарем обеспечит администрация города.





