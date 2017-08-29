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29.08.2017 14:00

Службы в Североморске и Луостари. В Мурманской области с визитом личный духовник Патриарха схиархимандрит Илий

Алексей Котович.

Службой в североморском Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе открыл свой визит в Мурманскую область схиархимандрит Илий. Священнослужитель Русской православной церкви, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кольской земле впервые. Главный собор Североморской епархии едва вместил всех желающих посетить литургию. В православной среде старец Илий считается одним из наиболее известных и авторитетных духовников нашего времени. Его попечением возрожден нынешний монастырский комплекс Трифонов Печенгского монастыря в Луостари. Посещение обители входит в график визита схиархимандрита. 30 августа он проведет службу в монастырском Свято-Троицком храме.
Прихожанин Алексей Макаркин: "Это особое явление в Русской православной церкви. Это духоносный отец и его приезд является праздником для нас, потому что тот свет, то тепло, которое он несет в мир наш, многих просвещает, укрепляет в вере и в наших житейских делах".


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