В Мурманской области проходит региональный этап IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»

Конкурс, объединяющий сотрудников МЧС, представителей различных министерств и ведомств, журналистов и общественников, проводится уже в девятый раз.

Творческая составляющая фестиваля – конкурс журналистских и фоторабот, на который принимаются материалы по номинациям: «Лучший телевизионный проект» (информационная и аналитическая программа, документальный фильм, репортаж), «Лучшая информационная программа на радио», «Лучший материал в печатных СМИ» (статья, репортаж, интервью), «Лучший интернет-проект», «Чрезвычайный юнкор». Отдельное творческое состязание среди авторов пишущих для «социальных медиа». Конкурсанты могут представить свои работы в номинации «Чрезвычайный блогер».

Конкурс журналистских работ и фотоконкурс проводится на трех уровнях: региональном, межрегиональном и федеральном. На первом (региональном) уровне конкурсные материалы принимаются до 2 октября 2017 года.

Конкурсные материалы принимаются по почте в адрес Главного управления МЧС России по Мурманской области (183053 г.Мурманск, ул. Шабалина, д.8 - с пометкой «На конкурс «Созвездие мужества»»), в том числе электронной: spasmur@yandex.ru



Телефон для справок в Мурманске: (815 2) 52-69-55.



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