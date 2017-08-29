Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.08.2017 15:00

В Мурманской области проходит региональный этап IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»

Конкурс, объединяющий сотрудников МЧС, представителей различных  министерств и ведомств, журналистов и общественников, проводится уже в девятый раз.  
Творческая составляющая фестиваля – конкурс журналистских и фоторабот, на который принимаются материалы по номинациям: «Лучший телевизионный проект» (информационная и аналитическая программа, документальный фильм, репортаж), «Лучшая информационная программа на радио», «Лучший материал в печатных СМИ» (статья, репортаж, интервью), «Лучший интернет-проект», «Чрезвычайный юнкор». Отдельное творческое состязание среди авторов пишущих для «социальных медиа». Конкурсанты могут представить свои работы в номинации «Чрезвычайный блогер».
Конкурс журналистских работ и фотоконкурс проводится на трех уровнях: региональном, межрегиональном и федеральном. На первом (региональном) уровне конкурсные материалы принимаются до 2 октября 2017 года.
Конкурсные материалы принимаются по почте в адрес Главного управления МЧС России по Мурманской области (183053 г.Мурманск, ул. Шабалина, д.8 - с пометкой «На конкурс «Созвездие мужества»»), в том числе электронной:  spasmur@yandex.ru

Телефон для справок в Мурманске: (815 2) 52-69-55.

/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.55
Евро = 69.85
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.