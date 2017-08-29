Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.08.2017 12:25

Корабли Северного флота вышли в море в рамках плановой проверки боеготовности

На Северном флоте началась плановая проверка боеготовности сил и войск, на фоне которой состоится ряд тактических учений оборонительной направленности.
По тревоге были подняты соединения армейского корпуса флота и морская пехота на территории Мурманской области. Личный состав на штатной технике в составе подразделений совершил многокилометровые марши на полигоны.
Вывод сил в районы рассредоточения  выполнили экипажи кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. В рамках проверки в Баренцево море вышли более 40 боевых и вспомогательных единиц флота. В их числе корабли первого ранга, такие как эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», атомные подводные крейсеры. Ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» отработали выход из главной базы путём постановки на бочки на Североморском рейде.
Вывод кораблей и судов из пунктов базирования обеспечили минно-тральные группы Кольской флотилии разнородных сил. Противолодочное обеспечение провели малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск».
В ходе проверки основное внимание уделяется работе системы управления силами и войсками Северного флота, организации связи и взаимодействию между ними при отработке совместных задач по внезапным вводным.

/Пресс-служба Северного флота/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.55
Евро = 69.85
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.