Корабли Северного флота вышли в море в рамках плановой проверки боеготовности

На Северном флоте началась плановая проверка боеготовности сил и войск, на фоне которой состоится ряд тактических учений оборонительной направленности.

По тревоге были подняты соединения армейского корпуса флота и морская пехота на территории Мурманской области. Личный состав на штатной технике в составе подразделений совершил многокилометровые марши на полигоны.

Вывод сил в районы рассредоточения выполнили экипажи кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. В рамках проверки в Баренцево море вышли более 40 боевых и вспомогательных единиц флота. В их числе корабли первого ранга, такие как эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», атомные подводные крейсеры. Ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» отработали выход из главной базы путём постановки на бочки на Североморском рейде.

Вывод кораблей и судов из пунктов базирования обеспечили минно-тральные группы Кольской флотилии разнородных сил. Противолодочное обеспечение провели малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск».

В ходе проверки основное внимание уделяется работе системы управления силами и войсками Северного флота, организации связи и взаимодействию между ними при отработке совместных задач по внезапным вводным.



/Пресс-служба Северного флота/