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29.08.2017 13:45

Выходные – на велосипеде. В Кольском районе состоялись традиционные соревнования по велоспорту на шоссе «Кольская осень»

В минувшие выходные в Кольском районе состоялись гонки Чемпионата и Первенства Мурманской области по велоспорту на шоссе. Организаторами мероприятия выступили администрация Кольского района, Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области и Региональная общественная организация «Федерация велоспорта Мурманской области».

Соревнования проводятся уже в четвертый раз, и в этом году они прошли в рамках празднования 90-летия со дня образования Кольского района.

- Гонка «Кольская осень» уже стала одним из брендов, - рассказал Председатель Региональной общественной организации «Федерация велоспорта Мурманской области» Дмитрий Миннебаев. - Без помощи администрации района соревнования вряд ли бы получились такими массовыми. Особенно хочется отметить состояние дорог в Кольском районе. За лето многие участки отремонтировали, ровное покрытие позволило развить велосипедистам большие скорости, что сделало заезды еще зрелищнее.

В рамках соревнований «Кольская осень» состоялось две гонки: индивидуальная с раздельным стартом на дистанции 10 и 20 километров и кольцевая гонка-критериум, на дистанции 10, 17 и 20 километров.

 /Отдел культуры администрации Кольского района/
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