В Мурманской области увеличивается продолжительность работы медицинских организаций

Оксана Войтенко.

В Заполярье увеличивается продолжительность работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Для учреждений с прикрепленной численностью населения до 25 тысяч человек устанавливается режим работы: понедельник - пятница - 08.00 - 20.00, суббота - 09.00 - 15.00. Для учреждений с прикрепленной численностью населения свыше 25 тысяч человек устанавливается режим работы: понедельник - пятница - 08.00 - 21.00, суббота - 09.00 - 15.00.

Режим работы медицинских организаций Мурманской области в выходные и праздничные дни устанавливается приказами министерства здравоохранения Мурманской области.





