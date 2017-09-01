1 сентября – День знаний

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем знаний!



Каждый из нас когда-то сидел на школьной или студенческой скамье, кто-то сейчас овладевает знаниями, а кто-то передает свой опыт молодому поколению, поэтому 1 сентября является поистине всенародным праздником.



В Мурманской области немало сделано, чтобы у всех, кто придет учиться в первый осенний день, настроение было праздничным. Почти пятьсот образовательных организаций региона полностью готовы к приему учащихся, за лето 460 из них отремонтировано. На эти цели направлено свыше 600 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.



Мы вкладываем средства в самое главное, что есть у нас, – в наших детей, в их и наше будущее и по праву гордимся успехами заполярных школьников. Стабильно высокие результаты ЕГЭ, победы на многих престижных олимпиадах и конкурсах в нашей стране и за рубежом – закономерный результат тех усилий, которые правительство Мурманской области прилагает для развития системы образования.



Как и всегда, особое внимание сегодня уделяется тем, кто впервые переступит школьный порог. В этом году в Мурманской области первый раз сядут за парту почти девять тысяч первоклассников. Их ждут удивительные открытия, первый учитель и первая оценка, первые успехи и победы.



Дорогие друзья, нынешние и бывшие школьники и студенты! Желаем вам крепкого здоровья, увлеченной учебы, отличных оценок. Уважаемые учителя и преподаватели, родители! Пусть успехи подрастающего поколения вызывают у вас чувство законной гордости и радости!







Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков