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29.08.2017 15:30

За незаконное проникновение в чужое жилище осужден апатитчанин

Прокуратурой г. Апатиты поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого жителя города М. по факту совершения незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что М. с целью общения с потерпевшей, не имея от нее разрешения, открыл незапертую входную дверь и проник в ее квартиру. Несмотря на законные неоднократные требования потерпевшей покинуть жилое помещение, подсудимый в течение часа находился в указанной квартире.

Своими преступными действиями мужчина существенно нарушил конституционные права и охраняемые законом интересы потерпевшей на неприкосновенность жилища, чем причинил потерпевшей моральный вред.

Приговором мирового судьи судебного участка №3 Апатитского судебного района Мурманской области с учетом позиции государственного обвинителя подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), и ему назначено наказание в виде исправительных работ.

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