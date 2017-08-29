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29.08.2017 12:00

Антитеррористическая защищенность объектов находится на контроле штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области

Под руководством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось внеплановое заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области. Оно созвано по поручению председателя антитеррористической комиссии Мурманской области – губернатора Марины Ковтун, данному на заседании АТК и оперативного штаба.

В преддверии Дня знаний и единого дня голосования на заседании были даны поручения руководителям предприятий об усилении антитеррористической безопасности объектов электроэнергетики, топливно-энергетического комплекса и объектов водоснабжения и водоотведения. Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности находится на контроле штаба.


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