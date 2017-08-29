«Оранжевое настроение». Кандалакша готовится к встрече осени

1 сентября Молодёжный центр «Гармония» города Кандалакши приглашает всех желающих на развлекательную программу «Оранжевое настроение», посвященную Дню знаний. На хоккейной коробке по улице Данилова-28 вас ждут музыка, танцы и дартс, будут организованы фотоплощадка и фейс-арт, игры и многое другое! Специалисты центра «Гармония» призывают горожан сказать дружное «Нет!» хмурой осени! Ведь вне зависимости от погоды, каждый день может стать ярким и праздничным!

Место проведения – спортивная площадка (ул. Данилова, 28). Начало мероприятия в 16.00. Приветствуются улыбки и яркие цвета в одежде!





/Администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша/



