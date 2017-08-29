В Мурманской области стартовала акция «Живи, лес!»

Акция «Живи, лес!» - Всероссийский проект. В Мурманской области его участники высаживают деревья, проводят субботники по очистке от мусора мест массового отдыха на природе, проводят для школьников тематические уроки и практические занятия. Реализуется акция уже шестой год.

26 августа состоялось первое мероприятие в рамках акции. Его основная цель – привлечение общественности к восстановлению, сохранению лесных богатств.

В акции приняло участие более 20 человек: сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерства финансов Мурманской области, ГОБУ «Мурманская авиабаза», ГОКУ «Кольское лесничество», школьники и воспитанники детских садов.

Участниками акции на территории Кольского лесничества было посажено 6 000 деревьев на площади более 1,5 гектара.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области благодарит всех присоединившихся к акции!



/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/