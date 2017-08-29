Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.08.2017 10:55

Супертехника для суперпроекта. В ММТП прибыла партия большегрузных самосвалов для строительства Кольской верфи

В Мурманский морской торговый порт прибыла партия большегрузных самосвалов для строительства Кольской верфи.
Теплоход «Полар Кинг» с грузом строительной техники для нового проекта компании НОВАТЭК, реализация которого разворачивается в районе поселка Белокаменка, прибыл из Архангельска и ошвартовался у причала № 15 Мурманского морского торгового порта.
Мурманские портовики максимально оперативно произвели выгрузку на причал нескольких единиц автотранспорта, а также контейнеров с запасными частями и разборными жилыми модулями для вахтового поселка.
Среди поступившей спецтехники – тяжелые сочлененные карьерные самосвалы «Вольво». Это настоящие грузовые вездеходы, поскольку они могут работать в условиях заболоченной и каменистой местности.
Дальнейший путь теплохода «Полар Кинг» лежит к арктическому архипелагу «Земля Франца-Иосифа», куда судно также доставит контейнерный груз и спецавтотраспорт, дополнительно взятый на борт в Мурманске.

/Пресс-служба ММТП/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.55
Евро = 69.85
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.