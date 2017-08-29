В Кольском районе пройдет августовская педагогическая конференция работников образования

30 августа 2017 года в 11-30 часов на базе Кольского районного Центра культуры состоится августовская педагогическая конференция работников образования Кольского района на тему: «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы».



В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы социально – экономического развития Кольского района, подведены итоги 2016-2017 учебного года и представлены приоритетные направления развития муниципальной системы образования в 2017-2018 учебном году.



В работе конференции примут участие: Валентина Кустенкова, Глава муниципального образования Кольский район; Александр Лихолат, Глава администрации Кольского района; Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области; Лариса Круглова, председатель Комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы; Ирина Непеина, заместитель Главы администрации - начальник Управления образования администрации Кольского района.



В рамках конференции будет организована работа 10 предметных секций, на которых работники образовательных учреждений Кольского района представят опыт своей педагогической деятельности.





/Управление образования администрации Кольского района/





