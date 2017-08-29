Сегодня исполняется 90 лет со дня образования Кандалакшского района

Эта дата объединяет людей разных поколений и профессий, разных судеб и характеров, для которых Кандалакшский район стал родным домом. Этот день связывает воедино тех, чьим трудом создавалось и создается муниципальное образование, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.

Огромное количество славных страниц вписали в историю развития Кандалакшского района его жители. Вкладывая в него свои силы, душу и энергию, профессионализм и трудолюбие, талант и ум, проявляя радушие и гостеприимство, а главное – безмерное чувство любви к Кандалакшской земле!



/Администрация муниципального образования Кандалакшский район/



